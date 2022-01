Jazmín Pinedo se pronunció este jueves acerca de la difícil situación que vive Pancho Rodríguez, quien fue impedido de ingresar al Perú por mal comportamiento, en referencia a la fiesta a la que asistió en abril de 2021 donde celebraron el cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia, en una época en la que estaban prohibidas las reuniones sociales.

“Realmente lamentable esta situación y sí me gustaría decir algo que me parece súper importante... muchísima gente cree que porque sales en televisión o perteneces a algún medio o algún canal o a algún programa puntual, tienes ciertas preferencias, pero creo que es todo lo contrario, creo que no se mide de igual manera a todos”, dijo la ‘chinita’ en su programa +Espectáculos.

La conductora hizo referencia a las noticias de delincuencia protagonizadas por extranjeros, quienes también firman un documento de buen comportamiento al momento de ingresar al Perú. “No existe un bien comportamiento, sin embargo para Pancho la medida ha sido súper rigurosa y estructurada y no lo han dejado entrar al país, creo que se debería medir para todos igual”, indicó Jazmín Pinedo.

Asimismo, dijo que la norma debería ser para todos los peruanos, no solo para los extranjeros. “Yo veo las noticias todos los días y la gente no respeta el toque de queda, las discotecas abren y hay conciertos gigantes... en buena hora, todo el mundo quiere trabajar y es lo idóneo porque la idea es que salgamos de este bache de forma económica, política y sanitaria, pero hay que medir a todos por igual”, agregó la ‘chinita’.

Finalmente, la conductora resaltó que Pancho Rodríguez quería retornar al Perú para trabajar, no para vacacionar, y que su abogado ya realizó la apelación correspondiente en Migraciones.

