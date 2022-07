FUERTE. Pancho Rodríguez reiteró que un excongresista vinculado a Yahaira Plasencia fue el que le impidió su ingreso al Perú, aunque evitó decir el nombre, el nombre del exlegislador que habría intervenido en el caso del exchico reality es Paul García.

“¿Tienes la certeza que él influyó en que tu no regresas al país? El habló con el ministro del Interior y todo el circulo de Migraciones”, dijo el chileno en Panamericana TV.

Ante ello, Pancho Rodríguez indicó que no entiende por qué se vio perjudicado porque el excongresista no tenía una relación formal con Yahaira Plasencia.

“Por último yo te creo si yo me hubiera metido en una relación de una familia de un esposo y esposa, diría la fregué. Yo no tenía idea que esta chica estaba saliendo con el excongresista”, manifestó.

Pancho Rodríguez no se arrepiente por ir a reunión de Yahaira Plasencia

En otro momento, el exintegrante de EEG afirmó que no se arrepiente de haber ido al cumpleaños de Yahaira Plasencia y remarcó que era una “reunión”.

“No, no me arrepiento porque nosotros no quisimos hacer una fiesta, siempre fue una reunión de amigos éramos 6 personas y comenzaron a llegar más personas. No hubo intensión de hacer una fiesta”, dijo.

