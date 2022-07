Pancho Rodríguez estuvo enlazado en vivo este miércoles con Dilo Fuerte para hablar de su comentada situación migratoria que le impide regresar al Perú, mientras que el excongresista Paul García se presentó en Amor y Fuego para desmentir que le haya puesto trabas al chileno para volver al país.

Lady Guillén le contó al chico reality que el expadre de la patria dijo que no está detrás de su impedimento de entrada al país y que incluso bromeó con la situación. “Me parece algo innecesario y medio jalado de los pelos que diga que vangas al Perú, que te va recoger del aeropuerto, qué necesidad tiene de decirte eso, me parece que hasta tiene un tono de burla y te lo cuento porque tú te has cuidado mucho y no me parece justo que tengas que callar”, dijo la conductora de Panamericana Televisión.

Pancho Rodríguez reaccionó y aseguró que no sabe por qué Paul García lo menciona, si no se conocen. “No sé por qué estará hablando de mí. Agradezco sus buenos deseos de querer recogerme en el aeropuerto pero yo no suelo andar con extraños” , indicó indignado.

“Me cae como un balde a agua fría que me digas que está hablando de mí. No sé si se sentirá aludido con toda esta historia, no lo sé”, agregó.

Por otro lado, Pancho Rodríguez habló de su situación migratoria e indicó que su abogado se reunió con el superintendente de Migraciones y que este le aseguró que sus papeles estaban aprobados para que vuelva al país y que solo necesitaban que la Interpol emita el levantamiento de su caso, por lo que le enviarían la notificación a la PNP.

“Mi abogado fue con el jefe mayor de la Policía y él le dijo que el impedimento de ingreso estaba levantado desde el mes pasado, ya supuestamente estaba todo listo, pero yo hablo con una persona del consultado de Chile y esta persona se comunica con Migraciones y le dicen que es mentira, que lo de Pancho sigue en stand by”, dijo confundido.

TE PUEDE INTERESAR

Excongresista Paul García se pone nervioso y niega EN VIVO amorío con Yahaira Plasencia, pero Gigi no le cree

Excongresista Paul García vacila a Pancho Rodríguez: “Cuando venga a Perú, yo lo voy a recoger del aeropuerto”

Erika Villalobos no descarta reconciliación con Aldo Miyashiro: “Solo el tiempo lo dirá”