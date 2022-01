El chileno Pancho Rodríguez reapareció en el programa En boca de todos para pedir a Migraciones que revise su apelación para determinar si su impedimento de ingreso al país se mantendrá o quedará sin efecto.

Pancho Rodríguez indicó que siente que lo están juzgando como un delincuente, a pesar de que solo ‘cometió una falta’ de la cual ya asumió las consecuencias.

“Con mi abogado presentamos una apelación (...) a mí se me esta juzgando como un delincuente, lo único que hice es cometer una falta de la que me siento arrepentido, nunca he tenido un problema con alguna autoridad”, precisó el exguerrero.

“A mí se me sanciona con una multa, se me apartó del programa sin recibir goce de sueldo, las críticas de la gente. Siempre estuve consiente de mi falta, por lo mismo pedí disculpas”, dijo Pancho Rodríguez.

LLORA POR REGRESAR AL PERÚ

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ estuvo acompañado de su pequeña hija Rafael, sin embargo, no pudo evitar quebrarse al contar lo que significó estar con ella cuando las autoridades migratorias lo retuvieron.

“Su sueño era estar en Perú, ella... (llora) Ella ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto por tres días, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado. Pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más, ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente y hay que darle tiempo. Ella me ha dado tranquilidad”, contó.

