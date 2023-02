Pancho Rodríguez es uno de los chicos reality extranjeros más queridos en nuestro país. Llegó al Perú en noviembre de 2014 y fue presentado como el nuevo refuerzo de ‘Combate’. El chileno venía del reality ‘Calle 7′, programa de competencia del que había salido campeón, por lo que llegaba con gran expectativa para el programa.

Desde que ingresó al espacio que se transmitía por ATV, llamó la atención, no solo de sus compañeras, sino también de las televidentes por su porte varonil y por ser uno de los competidores más guapos. Es por ello, que se robó el corazón de bellas modelos y a continuación recordaremos quiénes formaron parte de la lista de sus conquistas.

Alejandra Baigorria

Pancho Rodríguez tuvo un breve romance con Alejandra Baigorria. Ella fue la primera peruana con la que se le vinculó sentimentalmente desde su llegada a nuestro país. Tras ser ampayados en algunas ocasiones, fue el 1 de julio de 2015 que la rubia admitió públicamente que pasaba ‘algo entre ellos.

Alejandra Baigorria y Pancho Rodríguez. (Foto: Combate)

“Yo solamente quiero decir que este hombre que está acá es lo más maravilloso que me ha pasado. Sin él no podría estar aquí, no podría seguir aquí y lloro de felicidad porque yo ahora no estoy pasando momentos fáciles es mi brazo es la persona que me apoya”, dijo al su amor por Panchito.

“Yo sufrí bastante, me costó bastante superar esto (su ruptura con Mario Hart) y el día de hoy soy feliz y quisiera que mis amigos y la gente que me quiere también comparta eso”, dijo para luego abrazar al chileno y darse su primer beso frente a las cámaras de televisión. Sin embargo, las cosas no fluyeron y el romance no prosperó.

Tepha Loza

Pancho Rodríguez inició su relación con Sphefanny Loza o simplemente Tepha Loza en agosto de 2016, pero tuvieron muchos altibajos. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, anduvieron en idas y venidas y siempre hicieron públicas sus separaciones y reconciliaciones.

El chileno y la hermana de Melissa Loza tuvieron un romance que duró aproximadamente cuatro años y terminaron definitivamente en julio de 2020. Tras su ruptura, la modelo tuvo un breve romance con el futbolista Sergio Peña y hace aproximadamente seis meses es pareja del empresario Mario Neumann.

Pancho Rodríguez y Tepha Loza. (Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia

Los coqueteos entre ambos iniciaron en 2021, luego que la salsera ingresara a competir en ‘Esto es Guerra’. La primera vez que se les relacionó fue en abril de ese año, debido a que Pancho Rodríguez asistió a la ‘fiesta COVID’ que la salsera organizó en Cieneguilla para celebrar sus cumpleaños en plena segunda ola de la pandemia, c uando incrementaron los contagios, y que fue lo que ocasionó los problemas migratorios del chileno.

Para finales de 2021, Yahaira Plasencia fue captada en situaciones comprometedoras con el chileno, incluso se difundieron imágenes de ella ingresando al departamento del chileno, ubicado en Surco, y días después, él era grabado llegando a la casa de la cantante y siendo recibido efusivamente por doña Coca, la madre de la cantante. Sin embargo las cosas cambiarían unas semanas después.

“Esto es Guerra”: Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez fueron suspendidos indefinidamente de "Esto es guerra". (Foto: Composición/Instagram)

Y es que Pancho Rodríguez viajó a Chile a pasar las fiestas de fin de año junto a sus hijas y al regresa a Perú, en Migraciones le negaron el ingreso por haber violado las normas de conducta por asistir a la reunión de la salsera, y él salió a decir que un político estaba detrás de todo esto por haber salido con la salsera cuando ella presuntamente tenía pareja.

Esto provocó la furia de Yahaira quien, mediante sus redes sociales, publicando un extenso comunicado en el que dejaba en claro ella no tenía nada que ver con lo que estaba pasando su exsaliente. “En los últimos días he visto que se ha tomado mi nombre en distintos medios de comunicación, en los cuales se me ha señalado como responsable de un problema legal que mantiene el señor Francisco Rodríguez, ante ello quiero aclarar que mi persona no tiene ni ha tenido ningún tipo de injerencia en dicho procedimiento administrativo”, escribí.

Incluso, la intérprete de ‘Y le dije no’ le envió una carta notarial a Pancho Rodríguez solicitándole que se rectifique de las declaraciones que dio cuando conversó con Lady Guillén en su programa “Dilo fuerte” , en el que deslizó que un político, supuestamente relacionado con la salsera, habría estado detrás del impedimento para que retorne al país.

“Me llegó una carta notarial firmada por Yahaira Plasencia. (Pide) que me rectifique a nivel nacional; sin embargo, yo no le entiendo mucho, yo nunca la he mencionado, igual me rectifico si alguna vez dije algo que le haya incomodado”, expresó. “Rectificarme por si alguna vez dije algo en lo cual se haya sentido aludida, que le haya incomodado o le haya afectado por más que nunca la he mencionado”, dijo Pancho. Tras esta polémica, la amistad entre Pancho y Yahaira se acabó definitivamente.

Cristina Picharra

Fue en marzo de 2022 que Pancho Rodríguez sorprendió a todos luciéndose con una bella rubia en sus redes sociales. La mujer respondía al nombre de Cristina Picharra y el chico reality la conoció en Chile, donde tuvo que regresar tras ser impedido de ingresar a nuestro país debido a sus problemas migratorios.

Pancho Rodríguez y Cristina Picharra. (Foto: Instagram)

“Me siento afortunado de haberla conocido, siento que es un angelito que me envió la vida (…) Todos los días me saca una sonrisa, nos reímos. Yo estoy viviendo el peor momento de mi vida, el haberla conocido a ella (…) No sé cuánto vaya a durar”, expresó en declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, en noviembre de 2022 y tras su regreso a nuestro país, Pancho Rodríguez reveló que le puso fin a su relación con Cristina Pichari. “Estuvimos casi todo el tiempo que estuve allá (en Chile), nos queremos mucho, nos adoramos, pero se hace difícil”, dijo a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

“Sobre todo porque somos personas de mucha piel, de estar extrañándolos y darle más energía a eso, a la soledad, creímos que lo mejor es distanciarnos”, comentó. Asimismo, indicó que a pesar de estar separado de la rubia, aún le tiene un gran cariño porque lo acompañó en los peores momentos de su vida.

“Uno no sabe lo que puede pasar, pero yo estoy tranquilo, no estoy pensando en ninguna relación, no tengo ni si quiera el interés de conocer a alguien, solo enfocado en mis cosas. Yo la adoro, la quiero muchísimos, sabe que voy a estar para ella cuando lo necesite”, terminó diciendo.

Pancho tiene nuevo amor ¿Quién será?

El programa ‘Amor y Fuego’ compartió un adelanto de un ampay que será emitido este lunes 6 de febrero. Las imágenes, según se indica, mostrarán a un integrante de ‘Esto es Guerra’ besándose con una “reina” y para generar más intriga cubrieron el rostro de los protagonistas.

Pese a que no se identifica a los personajes, se puede apreciar que ambos se despiden besándose apasionadamente. “Chico reality vive tórrido romance con reina (...) Eso no lo cuenta EEG”, dice la promoción del ampay. ¿Será Pancho Rodríguez el hombre del ampay?

¿Pancho Rodríguez es el protagonista del ampay de Amor y Fuego?

Tras la difusión de este spot, Pancho Rodríguez no perdió tiempo y oficializó a quien sería su nueva pareja. Sin dar mayores detalles, el chileno compartió en sus Stories de Instagram una foto en la que se ve su mano junto a la de su nueva conquista. Por ello, diversos usuarios de redes sociales aseguran que él sería en protagonista del ‘ampay’ de ’Amor y Fuego’.