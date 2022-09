Pancho Rodríguez regresó al Perú después de estar nueve meses en Chile por problemas que tuvo con Migraciones. El chico reality se presentó en el programa de “En boca de todos” en donde comunicó que Yahaira Plasencia le había mandado una carta notarial.

“ Se me pide que rectifique a nivel nacional porque hace un tiempo atrás estuve en el programa de Lady Guillén que se llama ‘Dilo fuerte’, y se me pidió que rectifique. Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella”, comentó frente a cámaras.

Pancho Rodríguez se rectifica tras recibir carta notarial de Yahaira Plasencia

Ante ello, mencionó que lo haría en el programa de Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón. “Rectificarme por sí que alguna vez yo dije algo en lo cual ella se haya sentido aludida (...) le haya incomodado (...) Me rectifico de todo lo que haya dicho en el programa de Lady”, indicó.

De igual manera, el chico reality recalcó que ya no quiere hablar más sobre el tema de Yahaira Plasencia. “No tengo nada que hablar de eso, Tula. Eso ya es un episodio cerrado. Yo ya estoy rectificándome, lo que se me pide acá (carta notarial) y es un tema que queda acá”, finalizó.

Pancho Rodríguez vuelve a “Esto es guerra”

Ante su regreso, Rodríguez ya volvió a concursar del programa “Esto es guerra”, en donde sus compañeros lo recibieron emocionados.

“Han sido nueve meses de lucha, nueve meses muy difíciles, pero los tiempos de Dios son perfectos. Hoy me encuentro acá y quiero que la gente vea que siempre que uno quiere, se puede, de la mano de Dios siempre se puede. Nunca se rindan por intentar cumplir sus sueños. Hoy estoy acá porque Dios lo quiso”, sentenció.