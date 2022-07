Pancho Rodríguez se confesó este miércoles en Dilo Fuerte y habló de su relación con quien sería Yahaira Plasencia, aunque no quiso mencionar el nombre de la salsera. “Se ofendía, nos peleábamos, no hablábamos una semana, y terminaba pidiéndole disculpas. Creí en ella, siempre creí en ella pero me vio la cara a mí y a ese excongresista”, dijo el chileno sobre el supuesto romance de la cantante con el exparlamentario Paul García.

Según contó, estuvo ocho meses con la ‘totó' y la relación terminó cuando descubrió que estaba saliendo con él y con el excongresista. “Los dos estuvimos saliendo, los dos a la vez, pero yo sin saber que ella estaba saliendo con él y él, me imagino, sin saber que estaba saliendo conmigo... hasta que se enteró”, indicó el exchico reality.

Asimismo, aseguró que le desea lo mejor a Paul García y que cree que interfirió en su regreso al Perú no por una mujer, sino por orgullo y ego.

Por otro lado, aseveró que se sintió dolido al verse engañado por quien sería Yahaira Plasencia. “Entré a esa relación y me dolió porque cuando yo encaré a esa persona y le pregunté, me lo negó, se ofendió y me mintió, pero yo le abrí las puertas de mi casa”, dijo desilusionado.

PANCHO REVELA SU ÚLTIMA CONSERSACIÓN CON YAHAIRA

Finalmente, Pancho Rodríguez contó que la última vez que Yahaira Plasencia se quiso comunicar con él, lo hizo desde el celular de una tercera persona, porque él la había bloqueado de todas sus redes sociales.

“La última persona de la que quiero saber cuando llegue a Perú es de ti. Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos ni nada” , le contestó en el mensaje. “No quiero volver a verla porque me mintió”, agregó para Dilo Fuerte.

TE PUEDE INTERESAR

Excongresista Paul García se pone nervioso y niega EN VIVO amorío con Yahaira Plasencia, pero Gigi no le cree

Pancho Rodríguez le responde a excongresista tras decir que lo recogerá del aeropuerto: “No ando con extraños”

Pancho Rodríguez lanza fuerte acusación contra excongresista: “Él habló con el ministro del Interior”