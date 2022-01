Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron dejar de comentar el pronunciamiento de Pancho Rodríguez tras conocerse que estuvo tres días en el aeropuerto Jorge Chávez y finalmente tuvo que volver a Chile con su hijita, porque Migraciones emitió una alerta para que no pudiera ingresar al país tras haber demostrado un mal comportamiento al asistir al cumpleaños de Yahaira Plasencia en abril de 2021, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

La conductora de Amor y Fuego lamentó que muchos delincuentes extranjeros permanezcan en el Perú mientras que Pancho, que es un chico que no le hace daño a nadie, haya sido impedido de retornar tras ausentarse por sus vacaciones.

“Las leyes están para todos por igual... Dicen ‘vamos a agarrar a esta persona que va hacer bulla, que va tener mucho rebote, alto impacto y vamos hacer creer que las cosas funcionan correctamente. Es como en el aeropuerto agarran a alguien con algo y mientras hacen el show con esa persona, otra está pasando 500 kilos. Eso es lo que pasa en todo, la puesta en escena, pero ya gente yya no se lo cree”, dijo el popular Peluchín.

Gigi Mitre aseguró que están conscientes de la falla de Pancho Rodríguez y que en su momento fueron muy críticos con él. “Si esas son las consecuencias de sus actos, pues lamentablemente Panchito, con el dolor de nuestro corazón, es la ley”, acotó la conductora.

Rodrigo González apoyó a su compañera y aseguró que no están sacando cara por el chileno, pero opinó que no deberían cogerlo de ejemplo. “Con esto no se ejemplifica nada, solamente se hace bulla innecesaria con una persona que no tiene un perfil de alta peligrosidad como para que lo saquen del país de la forma en la que lo han sacado y si así es, esperamos lo mismo con todos”, indicó.

ECHAN A FACUNDO

Por otro lado, Gigi Mitre recordó que en la polémica ‘fiesta de la maletera’ de Yahaira Plasencia también estuvo presente Facundo González. “En esa fiesta también estuvo Facundo, él es de Argentina, no le deseo que le pase lo mismo pero ¿con uno si y con otro no?”, dijo la conductora.

“Claro, Facundo estuvo en esa fiesta y ¿puede volver a nuestro país? Que las leyes sean para todos. No le deseamos el mal a nadie pero sí que asumen sus consecuencias como adultos que son”, refirió Rodrigo.

Peluchín y Gigi comentaron el impedimento de entrada al país para Pancho Rodríguez, quien no podrá ingresar al Perú por cinco años tras asistir a cumpleaños de Yahaira. Conductores pidieron que se aplique la ley para todos, inclusive con Facundo González, quien también estuvo en la ‘fiesta de la maletera’.

TE PUEDE INTERESAR

Periodista de Teledeportes lanza piropo a Ale Venturo cuando ‘Gato’ Cuba no estaba: “Eres más bonita en persona”

Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevad...’ rechazó conducir EEG: Pide 90 mil dólares por contrato

Néstor Villanueva confirma fin de su matrimonio con Florcita tras 12 años: “Estoy soltero”