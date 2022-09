¡LUZ VERDE! Luego de casi 8 meses, Migraciones le levantó el veto a Pancho Rodríguez y ya puede volver al Perú para continuar con su vida. Con documento en mano, Magaly Medina fue la encargada de darle la noticia y el exchico reality se mostró muy feliz.

En un inicio indicó que no cantaba victoria debido a que él sabía que la resolución salió el 31 de agosto; pero que no se podía hacer efectivo. Sin embargo, Magaly Medina remarcó que su equipo constató, junto con Migraciones, que en la pantalla ya no existe ningún problema para que ingrese al Perú.

“Mira lo que me estás diciendo, me transportó a un sueño, estoy en la nebulosa de un sueño, esperando que sea realidad”, dijo con una sonrisa el chileno.

Pancho Rodríguez se entera EN VIVO que ya puede regresar al Perú y así reaccionó: “Estoy en un sueño”

¿Por qué quiere regresar Pancho Rodríguez al Perú?

En la víspera, Pancho Rodríguez enfatizó que desea volver a nuestro país porque él tiene toda su vida hecha aquí, y a pesar de no ser su lugar de nacimiento, considera que es su hogar.

“Yo amo Perú y tengo mi vida allá , yo no estoy en Perú porque me quise ir, no estoy porque me sacaron”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Paloma Fiuza y su desgarrador llanto EN VIVO al recordar a su padre: “Aún no logro entender porque se fue”

Flavia Laos intenta lucir ‘cool’ ingresando al mar, pero termina sin pestañas

Abogada lanza tremendo misil por embarazo de Ale Venturo: “Creen que pariéndole un hijo, serán las reinas”