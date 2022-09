¡SE RECTIFICA! Yahaira Plasencia le envió una carta notarial a Pancho Rodríguez para que le pida disculpas públicas por dejar entrever que ella había tenido algo que ver por el impedimento de su entrada al Perú. El chileno no perdió tiempo y salió en vivo en ‘En boca de todos’ para negar cualquier especulación.

Según explicó, se retracta de los comentarios que dio a Lady Guillen en ‘Dilo Fuerte’; no obstante, remarcó que él nunca dijo su nombre.

“Se me pide que rectifique a nivel nacional (...) Sin embargo, yo no entiendo mucho de qué me tengo que rectificar. Para mí, esto es algo nuevo, nunca la he mencionado a ella, salvo cuando dije que fuimos amigos. Me rectifico de todo lo que haya dicho”, comentó.

Ante ello, Tula Rodríguez le preguntó directamente si se rectifica específicamente sobre un presunta “venganza” de un político que salía con Yahaira Plasencia. “Esta tercera persona te bloqueó el ingreso ¿eso es falso?”, cuestionó.

“Claro me rectifico de lo que yo haya dicho en ese programa (...) Si me tengo que rectificar en nombre de los medios de comunicación que la mencionaron, también me rectifico”, enfatizó.

Pancho Rodríguez se rectifica tras recibir carta notarial de Yahaira Plasencia

¿POR QUÉ PANCHO NO PODÍA INGRESAR AL PERÚ?

A inicios de año, Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar al Perú luego de participar en una fiesta en Cieneguilla de Yahaira Plasencia en pleno estado de emergencia por la pandemia. Según detalló el mismo chileno, no pudo ingresar al país por una infracción administrativa.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un “recurso de apelación” respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, explicó el chileno en aquel entonces.

