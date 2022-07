NO QUIERE NI VERLA. Pancho Rodríguez continúa impedido de ingresar al Perú debido a su problema con Migraciones. Desde Chile, el exchico reality ofreció una entrevista al programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén y no dudó en criticar duramente a Yahaira Plasencia, con quien estuvo en ‘saliditas’.

“ No sé qué está pasando, no sé si es este congresista que sigue metiendo presión ”, dijo en alusión a la medida que le ha impuesto Migraciones para que no regrese al Perú. Según la reportera, se trataría del legislador Paul García Oviedo luego que el chileno advirtiera que un funcionario estaba saliendo con la cantante.

En esa línea, Pancho Rodríguez confesó que sí se metió con la mujer equivocada , pues ella terminó mintiéndole. Además, reveló el último mensaje que le envió.

TROME | Pancho Rodríguez habla de Yahaira Plasencia

PANCHO NO QUIERE SABER NADA DE YAHAIRA

Completamente desencajado, Pancho Rodríguez dejó en claro que no quiere que Yahaira Plasencia se vuelva a referir a él, incluso en caso de regresar al Perú, no volver a verla más.

“ La última persona de la que quiero saber cuando llegue a Perú es de ti . Te agradecería que no me vuelvas a enviar ningún tipo de saludo, ni deseos ni nada”, fue lo que le escribió el ‘exguerrero’.