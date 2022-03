Pancho Rodríguez tiene la esperanza de regresar: “Sigo pagando mi alquiler en Perú”

NO PIERDE LA FE. Pancho Rodríguez continúa esperando que Migraciones resuelva su situación y pueda retornar al Perú. En enero, el chico reality no pudo ingresar a nuestro país, debido a su participación en la fiesta de Yahaira Plasencia en la que fue intervenido por la Policía.

En una reciente entrevista para el programa de ‘Estas en Todas’, Pancho señaló que espera justicia de parte de las autoridades y que continúa pagando el alquiler de su departamento en el Perú.

“Sigo pagando mi alquiler en Perú . No le puedo fallar a la persona que me alquiló, sigo cumpliendo con mis responsabilidades, tengo que seguir pagando mis cosas allá”, expresó.

Pancho Rodríguez declaró en el programa “Estás en todas” sobre su situación con Migraciones. El modelo se pronunció desde Chile y exigió que se haga justicia sobre su caso. ya que hasta el momento no obtiene una respuesta de parte de las autoridades peruanas, quienes le han impedido volver al país durante cinco años. (Fuente: América TV)

Pancho Rodríguez no puede aceptar trabajo en Chile

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que no puede aceptar una oferta laboral en Chile, su país de origen, porque su caso aún no es resuelto, por lo que no puede comprometerse en un contrato.

“Me dicen ‘ven’ y cinco días después, imagínate que se me abren las puertas en Perú, qué le digo a esa persona que me dio la oportunidad. Es como decirle ‘oye muchas gracias, me voy a Perú’. Uno tiene que ser responsable, tampoco me corresponde jugar con el tiempo de otra persona, por eso me siento como en el limbo. No sé si rehacer mi vida acá o sigo con la esperanza de regresar, porque yo no cometí un delito”, manifestó.

