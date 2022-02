Pancho Rodríguez volvió a usar redes sociales para referirse a la difícil situación que vive actualmente, tras ser impedido de volver al Perú por ‘mal comportamiento’, en referencia a la fiesta de Yahaira Plasencia en la que fue intervenido por la Policía.

“Yo no me olvido de quién me dio la mano cuando se me caía el mundo”, escribió el chileno en sus historias de Instagram este 14 de febrero, Día de San Valentín. Al parecer, el exchico reality estaría agradecido con todos los que le mostraron su apoyo en su complicado momento.

Pancho Rodríguez se pronuncia tras su impedimento de ingresar al Perú

PANCHO RODRÍGUEZ LLORA Y PIDE VOLVER AL PERU

A inicios de febrero, Pancho Rodríguez se enlazó en vivo desde Chile con el programa ‘En Boca de todos’ para contar más detalles de su situación migratoria luego que fuera impedido de ingresar al Perú. El chico reality exhortó a Migraciones a que revisen su apelación.

“Mi núcleo de trabajo está allá, tengo todo allá, tengo siete años de mi vida, no les pido que me hagan un favor, sino que revisen mi apelación y vean mi sustento legal”, señaló.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ estuvo acompañado de su pequeña hija Rafael, sin embargo, no pudo evitar quebrarse al contar lo que significó estar con ella cuando las autoridades migratorias lo retuvieron.

“Su sueño era estar en Perú, ella... (llora) Ella ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto por tres días, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado. Pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más, ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente y hay que darle tiempo. Ella me ha dado tranquilidad”, contó.

Bastante conmocionado, Pancho Rodríguez aseguró que no quiere quedarse en Chile, pues en el Perú lo tiene todo: sus amigos, sus trabajos y sus proyectos de vida.

“En Perú tengo mi vida, mis sueños, mi proyección, como dije, yo no estoy de pasadita en Perú, me enamoré de Perú, de la gente y de todo allá. Tengo mi proyecto de vida en el Perú”, sentenció.

