El integrante de ‘Esto es guerra’, Pancho Rodríguez y su pequeña hija Rafaela anunciaron con gran felicidad que superaron el Covid-19 y terminaron la cuarentena a la que estuvieron sometidos los últimos días.

Así lo reveló Paancho, a través de sus historias de Instagram, donde se ve al combatiente y a la pequeña celebrando con alegría que están libres de la enfermedad y muy saludables.

“Quiero comunicarles que hoy después de no sé cuánto tiempo gracias a Dios”, señaló el exguerrero y su hija agregó: “se terminó la cuarentena”. Y ambos gritaron de felicidad.

Recordemos que Pancho Rodríguez y su hija dieron positivo a Covid-19 antes del Año Nuevo por lo que tuvieron que estar aislado y posponer sus planes para recibir el nuevo año.

“Última foto del año y nos toca despedirlo, así como nos ven, solitos y en CUARENTENA, con mi Rafa y el COVID 19… no se imaginan cuanto me he cuestionado todo, intentando de encontrar respuestas del por qué nos tuvo que pasar así… sin embargo creo que lo único que me corresponde hacer es agradecerle a Dios porque estamos juntos y bien!! ¡Mi familia, mis seres queridos están sanos! Mi paski de viaje disfrutando con mi mami, Sanas también”, escribió en esa oportunidad, por fortuna superaron esta enfermedad con éxito.

