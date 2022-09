Después de varios meses de no poder pisar suelo peruano, Francisco Ignacio Rodríguez Prat, quien se hizo conocido en los realities como “Combate” y “Esto es Guerra” simplemente como Pancho Rodríguez, logró ingresar nuevamente al Perú.

El chileno, que es uno de los chicos reality más queridos de la farándula, arribó la noche del jueves al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de Santiago de Chile y logró pasar migraciones sin ningún impedimento alrededor de las 11:20 p.m.

Fue gracias al abogado Alexandros Cornejo y el Estudio Legal Cornejo, reconocido bufete especializado en temas migratorios y laborales con sede en Estados Unidos y Perú, que Pancho pudo volver a nuestro país, donde tiene establecida su vida.

“Emocionado, así me encuentro. No perdí las esperanzas de regresar a Perú. No se imaginan como extrañaba, contaba los minutos en migraciones para que me dieran la aprobación a mi ingreso y llegó el momento de escuchar: ‘Bienvenido nuevamente a Perú , Francisco Rodríguez’ y no lo podía creer”, declaró a través de un comunicado.

“Gracias a todos los que me apoyaron a que sea justo mi regreso”, agregó. Cabe recordar que Pancho Rodríguez fue impedido de ingresar a nuestro país en enero de este año, justo cuando regresaba de pasar las fiestas navideñas con sus hijas en Chile.

Lo que motivó a las autoridades de Migraciones a no dejar que ingresara al país y que lo regresan al suyo, fue que incumplió las normas de conducta al participar en la fiesta clandestina que realizó Yahaira Plasencia en abril de 2021 para celebrar su cumpleaños en medio de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

