Yaco Eskenazi se solidarizó con Pancho Rodríguez luego que el chico reality fuera impedido de ingresar al Perú por mal comportamiento, tras participar, en abril de 2021, en una reunión social por el cumpleaños de Yahaira Plasencia en plena pandemia, en una época en la que estaban prohibidas las reuniones sociales.

“Se aprovechan que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo”, comentó el esposo de Natalie Vértiz la mañana de este jueves en +Espectáculos. Asimismo, aseguró que los personajes públicos siempre están más expuestos y tienen que hacer ‘un esfuerzo extra’ para comportarse mejor.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando, entonces sí tenemos que tener un cuidado extra. Ojalá que la situación de Pancho se resuelva porque los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona”, dijo Yaco Eskenazi.

Por su parte, Natalie Vértiz destacó que Pancho Rodríguez fue sancionado en su momento por su centro de trabajo. “Es difícil porque somos figuras públicas y están constantemente grabándonos y es verdad que tenemos que estar con un buen comportamiento”, aseguró la conductora.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes emocionada con sorpresa de su hija tras regresar de la playa con Rodrigo Cuba y Ale Venturo

‘Gato’ Cuba recibió elogios de ‘Checho’ Ibarra y así reaccionó Melissa Paredes EN VIVO

Christian Domínguez reapareció en ‘Mujeres al mando’ ¿Será el nuevo jale junto a Melissa Paredes?