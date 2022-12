¿QUÉ PASÓ? Alessia Rovegno, la Miss Perú, lanzó por segundo año consecutivo sus panetones “La Bambina”; no obstante, las opiniones en redes sociales se vieron divididas en TikTok, donde se realizó un unboxing del producto.

Mientras que para algunos el sabor y presentación eran lo máximo, otros criticaron su precio y la cantidad de chocolate que traía cada panetón.

“Mucho dulce y demasiado caro”; “Solo verlo me da un coma diabético”; “A mí me encanta el chocolate y solo por Navidad darse ese gusto no está mal”, fueron algunos de los comentarios.

¿Panetón de Alessia Rovegno no tiene sabor a nutella? Esto dicen los usuarios

Uno de los comentarios que llamó la atención fue donde afirmaron que el panetón de Alessia Rovegno no “ tiene sabor a Nutella” pese a que este sería unos de sus ingredientes promocionados.

“No tiene nada de Nutella, me sentí estafada”; “Mejor compro un panetón y le unto la Nutella, al final sabe más barato”, dijeron algunas personas.

Alessia Rovegno

