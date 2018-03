La 'Pánfila' alista demanda contra el padre de su hijo [VIDEO]

Se cansó. La actriz María Victoria Santana, conocida popularmente como la ‘Pánfila’, aseguró que está alistando la demanda de alimentos contra Juan Carlos Suito, padre de su hijo, pues no se hace responsable.



“Mi hijo cumplió dos añitos hace unos días. Ha sido una celebración familiar, bastante bonita. Lamentablemente, su padre ni se apareció. Desde que se fue, no volví a saber de él”, comentó la actriz.



¿Piensas demandarlo para solicitar una manutención para tu hijo?

Estoy empezando los papeleos. Pero, la verdad, es mejor así, como si hubiera muerto. No aporta ni un sol, pero yo ahorro al no mantenerlo.



Actualmente, la también imitadora indicó que participa en las grabaciones de la telenovela ‘Volverte a ver’, que será protagonizada por Alondra García. (J.V.)



La Pánfila denuncia abandono de hogar por parte de su esposo