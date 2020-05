BASTANTE AFECTADA. María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, fue entrevistada por Magaly Medina sobre el drama que vive su papá, quien no puede ser internado en un hospital por la ausencia de camas UCI.

“No hay camas, pero el presidente ha dicho que hay camas, no sé dónde. Ustedes me prestan atención porque salgo en televisión, pero hay gente que se muere en las colas. Mi papá he tenido que traerlo a mi casa con oxígeno”, expresó María Victoria Santana.

Magaly Medina indicó que lo que cuenta es terrible. “Si no tiene oxígeno se muere (...) si no hay plata te mueres. Hasta que yo pueda conseguir una cama, si no tiene oxígeno le da otro infarto porque ya tuvo uno”, indicó María Victoria Santana.

María Victoria Santana se quebró contando la dura situación que atraviesa su papá. “Necesito que me ayuden a conseguir Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Ayer en la tarde se puso mal y lo tuve que llevar a emergencias, en la clínica lo estabilizaron, tuvo un infarto, tiene neumonía”, contó la actriz.

