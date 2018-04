La Pánfila alista demanda de alimentos: "Si no paga tendrá que ir a la cárcel"

La actriz María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, anunció que dentro de poco interpondrá una demanda por alimentos contra el padre de su hijo, Juan Carlos Suito.

“Ya tengo todo el papeleo listo para la demanda, porque hasta ahora no me ha dado ni un sol. Si yo me enfermo, mi hijo no tendría qué comer. No temo que vaya a la cárcel por no cumplir con la pensión... Si es que no paga, deberá ir. Ya es tiempo de hacer justicia. Me tendrá que pagar todo, desde el embarazo, el parto y hasta los gastos actuales”, comentó La Pánfila.

Por otro lado, María Victoria Santana dijo que está entusiasmada por el pronto estreno de ‘Te volveré a encontrar’, novela donde comparte roles con Alondra García Miro, Johanna San Miguel, Nicola Porcella, Pablo Heredia y Flavia Laos.

(L. Gamarra)

