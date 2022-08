Así como pasó con Chupetín Trujillo, gran polémica ha generado la difusión de unos videos para adultos protagonizados por la popular Pantera del Callao, que hasta hace poco era conocida por ser la mascota del Sport Boys. En un breve pronunciamiento, el pintoresco personaje pidió disculpas a la hinchada del equipo chalaco por su accionar.

Más información: Xoana González aplaude ingreso de Chupetín Trujillo al cine para adultos y fans piden colaboración

La Pantera del Callao protagonizó un video realizado por la productora Inka productions, dedicada al rubro de la industria del cine para adultos en el país. Al igual como sucedió con Chupetín Trujillo, el rosado peluche decidió pronunciarse por las críticas que recibió en redes sociales.

“Si he afectado en algo al club, pido disculpas a todos. Para que no me estén atacando, ustedes elijan a la persona que quieren. Desde ahora seré la ‘Pantera del Callao’. Para adelante, ya que en el estadio no me verán con el traje. Yo no vivo del Boys, yo tengo mi trabajo, mis habilidades”, se le escucha decir a la Pantera.

Pantera del Callao pide disculpas a hinchas del Sport Boys (VIDEO: TIKTOK)

SIGUE LOS PASOS DE CHUPETÍN TRUJILLO

De esta forma, la Pantera del Callao precisó que ha dado un paso al costado como ‘mascota oficial’ del Sport Boys por lo que se presume participará nuevamente en un video de Inka productions.

Como se recuerda, el payaso Chupetín Trujillo fue uno de los últimos personajes de las redes que incursionó en la industria peruana del cine para adultos en un video que fue muy comentado.

El popular locutor Mister Peet también confesó haber recibido una propuesta para aparecer en escenas de películas que no son aptas para menores de 18 años.

MÁS INFORMACIÓN: