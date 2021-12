Paola Ruiz y su esposo, Ángel Véliz, estuvieron este 24 de diciembre en el set de ‘En Boca de Todos’ y se conmovieron al recordar la difícil situación que vivieron hace unas semanas, cuando una mujer acuchilló al deportista mientras se encontraba haciendo ejercicios en San Borja.

La popular ‘Cocotera’ aseguró que ‘después de la tormenta viene la calma’ y que ahora pasarán la Navidad en familia. “De aquí nos vamos volando a Tarapoto porque ahí la vamos a pasar con toda la familia”, indicó.

Por su parte, Ángel Véliz no pudo evitar quebrarse hasta las lágrimas al intentar hablar luego del ataque que sufrió. “Es un momento difícil porque uno no tiene la vida contada, uno nunca sabe qué le puede pasar en un minuto. Él salió súper alegre de mi casa, iba competir en el Sudamericano que es algo que tanto anhelaba... viene entrenando más de 20 años, es un deportista muy calificado, responsable, no toma, no fuma, mantiene una vida súper salubdale y verse truncado de esta manera, su carrera, su vida, es muy triste para nosotros”, dijo su esposa.

Por su parte, el físicoculturista, ya más calmado, agradeció a la prensa, a Paola Ruiz, a su familia, amigos y a todos los que lo apoyaron en su momento más difícil. “Ahora a pasar la Navidad con la familia, que es lo más importante”, acotó.

Finalmente, lanzó un mensaje por estas fiestas de fin de año. “A veces nos olvidamos de la familia, de lo que tenemos, por conseguir sueños, trabajo, pero olvidamos lo esencial que es la familia, poder pasar la Navidad con ellos... hubiera podido ser otra cosa y... en realidad esto es lo que amo, fuera del deporte, de todo, es mi familia lo que yo amo”, dijo Ángel Véliz.

