Paola Ruíz bajó 18 kilos y no descarta posar para sexy calendario

Paola Ruiz contó que ya va bajando 18 KG a raíz que se hizo la manga gástrica e incluso reveló que sus seguidores la están motivando a volver a realizar un sexy calendario.

Paola, publicaste unas fotos en bikini y estás con un cuerpazo… ¿ya llegaste a tu peso?

Pesaba 80 y ahora peso 62. Ahora estoy bajando mucho más rápido, pero aún falta. Muchas personas me miran y me dicen que ya estoy, pero todavía me falta cinco kg más para llegar al peso que quiero. Lo importante es que me siento saludablemente bien, puedo usar mis tacos y ya no me duelen las articulaciones gracias a la ayuda del Dr. Raúl Layme.

Tus seguidores te llenan de piropos en redes, sobre todo si subes una foto en bikini…

Estoy haciendo unas fotitos en ropa de baño a pedidos de mis fans. Me da risa porque muchos me piden que salga en calendario, pero ya pronto, pronto. El próximo año quizá.

¿Tu pareja Ángel Eduardo no se pone celoso que quieras hacer un calendario?

No es celoso, para nada. Mis fans piden calendario, así que de repente me animo en hacer un calendario totalmente diferente a todos los que hice antes, un último calendario para que sea la despedida de los calendarios, pero uno bien hecho.

De otro lado, ¿Más tranquila porque abrieron los Centros Comerciales?

Sí. Desde ayer pude abrir mi tienda ‘Lacoco jeans’ en la galería ‘Kristales’ en ‘Gamarra’, así que me siento más tranquila de volver a trabajar. Han sido muchos meses de pérdida. (L.Gamarra)