Paola Ruiz y Ángel Véliz estuvieron este lunes en ‘En Boca de Todos’ para comentar la sentencia que recibió la mujer que atacó a cuchilladas al fisicoculturista en las inmediaciones del Pentagonito de San Borja, tal como se demostró en un video que se hizo viral en los últimos días.

“Yo fui agredido y en un momento me sentí el agresor. La justicia me dio la espalda y habiendo videos, pruebas manifestaciones de testigos... Yo estuve en la clínica y tenía a un policía a mi costado, como si yo fuera un delincuente”, comentó indignado el padre de los hijos de la popular ‘Cocotera’.

En ese sentido, indicó que ya que las pruebas de los videos del ataque salieron a la luz, la agresora tuvo que aceptar su culpa. “Le reducieron los cargos y no va ir a la cárcel. Está libre”, dijo.

Por su parte, Paola Ruiz se mostró indignada ya que considera que la mujer no puede estar en liberdad. “Es injusto, la señora está mal mentalmente y es un peligro para la sociedad”, lamentó la exvedette.

AGRESORA DE ANGEL VELIZ NO IRÁ A LA CÁRCEL

María Pérez Villanueva de 49 años fue sentenciada a cuatro años de pena suspendida, es decir no irá a prisión, además del pago de una indemnización de 15 mil soles. Según el abogado de la pareja, no pueden apelar.

“No tenemos legitimidad para apelar porque es una sentencia de conformidad emitida en una terminación anticipada. Es un beneficio que le da el código procesal penal en los casos en los que el procesado acepta los cargos, acepta el tipo penal y acepta el pago de una reparación civil. Este beneficio ha sido otorgado en acuerdo entre el fiscal, el abogado de la parte procesada y la parte procesada. Nosotros no hemos participado”, indicó el defensor.

ÁNFEL VELIZ PERJUDICADO TRAS EL ATAQUE

Véliz acaba de perder dos torneos internacionales. Los mensajes en redes sociales de algunos ciudadanos que desconocían sobre el hecho y donde lo han agredido, han causado un daño irreparable a su trabajo como deportista.

¨Los daños físicos son de consideración. He tenido rotura de músculo, mucha gente me ha juzgado sin conocer el caso. Además, he perdido competencias internacionales. Mi trabajo es serio y es en nombre de mi país. Quiero que se haga justicia porque yo soy un profesional y siento que lo que me ocurrió no debe quedar como una falta¨, sostuvo el deportista.

Asegura que la persona que le propinó las puñaladas no se ha acercado por lo menos a ofrecerle una disculpa. ¨Aceptó su error para no entrar a la cárcel, pero la señora no ha tenido no se ha acercado para pedirle disculpas que es lo mínimo”, acotó.

Ángel Véliz desea limpiar su imagen y con este hecho le dará una pausa a su carrera profesional. ¨Yo he dado todo por mi país y muy pocas personas me han apoyado en mi profesión. Lo que deseo es que no llegue a una reparación civil, pese a que la procesada ha aceptado su error. Deseo justicia porque me han faltado el respeto y me han denigrado como profesional¨.

Finalmente, Ángel Veliz desea que su caso sea un ejemplo en vista que este hecho no ha llegado a su fin. ¨ Este hecho ha podido pasarle a cualquiera y deseo que sirva como reflexión. El municipio de San Borja se ha portado muy mal con un ciudadano de su distrito que paga impuestos. No tengo un seguro, nadie se ha hecho cargo de lo que he pasado. Yo lo puedo asumir ¿pero la gente que no tiene los medios económicos? Deseo justicia¨, finalizó.

