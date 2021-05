Paola Ruiz, la popular ‘Cocotera’, contó que atraviesa uno de sus mejores momentos con el padre de sus hijos, Ángel Eduardo y no descartó la posibilidad de pasar a la fila de casadas, pues resaltó que sueña con casarse de blanco. “Todavía no me caso, pero hace unos días estuvimos en el matrimonio de una sobrina y ya me estoy animando”, comentó.

¿Te gustaría casarte?

Claro. El sueño de toda mujer es casarse, pero quizá más adelante. Por ahora estamos felices, juntos más de 10 años, tenemos una familia muy bonita y dos niños hermosos. La relación va bien, es el papá de mis hijos y (el matrimonio) sería como para sellar nuestro amor, así que vamos a ver.

¿Ya le estás cantando ‘el anillo pa’ cuando’?

Sí pues…. Eso estoy esperando, quiero todo formal, primero el anillo y luego la pedida de mano.

Quizá muy pronto te sorprende con la ‘roca’….

Esa es la idea, que no se pierda el encanto, el detalle. Por más que tengamos nuestros niños y una relación de años debe ser emocionante y bonito para toda mujer ser pedida.

Entonces, podrías ser la próxima en pasar a la fila de casadas…

Por supuesto. Me quiero casar de blanco y que mis niños sean mis pajecitos.

¿Hay planes de aumentar la familia?

Quiero la mujercita, es mi sueño, pero por ahora está descartado.

De otro lado, ¿ya llegaste a tu peso tras realizarte la manga gástrica?

Ya estoy llegando a mi peso ideal, voy bajando como 28 kilos.