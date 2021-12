Paola Ruiz se comunicó en vivo con Magaly Medina luego del terrible ataque que sufrió su esposo, Angel Veliz, cuando corría por el Pentagonito en San Borja. La popular ‘cocotera’ no pudo evitar quebrarse y lamentó lo sucedido.

Según contó, el padre de sus hijos fue conducido a la clínica San Pablo y su pronóstico aún es reservado. “Entró a sala de operaciones pero todavía no sale. Le hicieron las tomografías, la resonancias para saber qué había afectado los cortes en la espalda... esa mujer parece un criminal, le mete varias puñaladas en la espalda y en la pierna, ahí fácil le pudo haber quitado la vida a mi esposo”, acotó.

En ese sentido, reveló que el corte más preocupante es que le realizó cerca de los pulmones ya que es muy profundo. “Espero que salga todo bien porque esto no se puede quedar así, esto no puede pasar, él no estaba haciendo nada malo”, dijo entre lágrimas.

LA LLAMÓ ASUSTADO

Luego del ataque, Angel Veliz se comunicó con Paola Ruiz, quien se encuentra en Tarapoto con sus hijos ya que están a punto de inaugurar dos negocios. “Él me llama desesperado, nervioso, llorando, preocupado, estaba sangrando mucho porque está a dieta, estaba muy débil, eran sus últimas preparaciones. Hoy y mañana le tocaba caminar nada más”, dijo la ‘cocotera’ sobre una competencia internacional a la que su esposo tenía que asistir este jueves.

“Nunca en mi vida lo había visto así”, agregó. Asimismo, calificó el ataque como un intento de homicidio. “Ella pudo haber matado a mi esposo, es intento de homicidio”, sentenció.

Angel Veliz se estaba grabando por el Pentagonito cuando una mujer y su hijo le exigieron que deje de hacerlo. En ese momento se desató una pelea entre los dos jóvenes y la señora lo acuchilló por la espalda.

