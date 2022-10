Un usuario de TikTok publicó un detrás de cámaras de ‘En boca de todos’ cuando dieron la secuencia de modelaje, pero los internautas quedaron sorprendidos al ver cómo eran tratadas las modelos por parte de producción. Ante ello, Paola Ruíz dio su verdad en Instagram.

La empresaria enfatiza que ella o las modelos no sufrieron ningún tipo de maltrato en el desfile de su marca ‘Lacoco jeans’, incluso agradeció al programa por llamarlas. “ Estamos muy agradecidos con el programa, ya que siempre nos daba oportunidad de promocionar, no solo a mí como persona pública, sino a varias empresas, nuestros productos y el agradecimiento es inmenso”, señaló.

De igual manera, indicó que trabajar en un set de televisión es pautado. “Muchas veces con tanta gente en el set no se puede hablar, se grita y eso no es maltrato ”, explicó. “ Se corre rápido y si es grabado se repite varias veces y muchas veces se graba horas de horas para ustedes”, agregó. Ruíz pidió que los internautas no hablaran mal del programa. “No es justo que se hable mal de un super programa, de la cual, repito, estoy muy agradecida” , recalcó.

Asimismo, comenta que fue un error al haber colgado las imágenes sin el audio original. “Pido las disculpas del caso a la producción del programa EDBT y todos los que vieron (...) Disculpas por todo este mal entendido ”, escribió.

Publicación de Paola Ruíz. (Foto: Instagram)

¿Qué se vio en el video de TikTok?

De acuerdo con las imágenes, Maju Mantilla y Paola Ruíz se abrazaron en el programa, pero fueron interrumpidas por producción. “¡Ya hijita ya vamos!” , gritó una de las trabajadores. Ante ello, los usuarios comentaron que era un caso de maltrato, pero otros mencionaron que la televisión es cronometrado.