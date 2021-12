Paola Ruiz brindó una entrevista a “Magaly TV: La Firme” para contar más detalles de la salvaje agresión que sufrió su pareja, Ángel Veliz, durante una gresca con unos ciclistas tras realizar su rutina ejercicios en el Pentagonito, en San Borja.

El video difundido por el programa de Magaly Medina revela la indiferencia que muestra uno de los agentes de Serenazgo de la Municipalidad de San Borja mientras el fisicoculturista es acuchillado por la espalda por una mujer durante una pelea con otro hombre.

La pareja de Paola Ruiz fue atacado con un cuchillo por una mujer cuando hacía ejercicios en el Pentagonito en San Borja. (Foto: Captura ATV)

Pide que revelen identidad de atacante:

La recordada ‘cocotera’ se mostró indignada con las autoridades luego que se revelaran nuevas imágenes del momento en que el padre de sus hijos es atacado por la iracunda mujer.

“Ella va con tanta furia y le mete varias puñaladas por la espalda y le pudo quitar la vida a mi esposo. (…) Y si mi esposo estaba peleando, ¿por qué no los separaron? Qué hacía un Serenazgo ahí parado sin hacer nada”, señaló entre lágrimas la exbailarina.

Paola Ruiz también cuestionó a la Policía Nacional por no dar ninguna información sobre la autora del crimen respecto a su identidad y sobre la comisaría donde permanece detenida.

“No sé que corona se maneja la señora, esposa de quién es la señora para que la tengan como ocultada. (…) Me sorprendo porque yo tenía entendido que estaba detenida en la comisaría de San Borja, luego me entero que está en la de Chacarilla, las dos comisarías están que se pelotean”, cuestionó.

La pareja de Paola Ruiz fue atacado con un cuchillo por una mujer cuando hacía ejercicios en el Pentagonito en San Borja. (Foto: Captura ATV)

VIDEO RECOMENDADO:

¿Carlos Carlín podría ser conductor de Esto es Guerra?

Carlos Carlín podría ser conductor de EEG https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

‘Mr. Peet’ sobre su salida de Esto es Guerra: “Me hicieron una ‘camaza’, siento que me traicionaron”

‘Axl Rose’ peruano arremetió contra Mauri Stern: “Si me va a retar, sea directo. No estoy para tibios”

Paula Arias muestra su anillo de compromiso y confirma que sigue con Eduardo Rabanal