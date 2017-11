Paolo Guerrero: Álamo Pérez Luna critica a Magaly Medina por opinar sobre caso del 'Depredador'

Álamo Pérez Lunaafirmó que Magaly Medina no debió opinar sobre el casoPaolo Guerreroy sostiene que el jugador no es un ‘ídolo de barro’, tal como lo dejó entrever la periodista.

“Creo que sus asuntos personales (de Magaly Medina) los debió dejar de lado, si tiene algún encono con él no era momento para sacarlo. No sé por qué se le ‘prende’ a Paolo Guerrero como si ya hubiera salido el resultado final. Este es un asunto preventivo, todavía no se ha determinado si consumió algo malo o no”, indicó Álamo Pérez Luna.

¿Crees que es un ‘ídolo de barro’?

Para nada, a mí me parece que Paolo Guerrero es un súper ídolo, uno de los más grandes ídolos deportivos que ha tenido nuestro país. (M.C.)

Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos! https://t.co/HkNqYnZYho — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 3 de noviembre de 2017

"¡Algunos periodistas ensayan los argumentos más rocambolescos cuando se trata de justificar a sus ídolos!", fue lo que escribió Magaly Medina al respecto. Ello despertó la ira de los fans de Paolo Guerrero, quienes no escatimaron en disparar sus más ácidas críticas contra la pelirroja.

