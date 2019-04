"Paolo Guerrero y Alondra García Miró se están dando una segunda oportunidad", reveló Magdyel Ugaz 

Magdyel Ugaz reveló que fue testigo de las muestras de afecto entre Alondra García Miró y el futbolista Paolo Guerrero, quienes habrían retomado su relación.



“Fui a Brasil cuando grabamos la película ‘Guerrero’ y estuve con ella (Alondra) en la casa donde vivía con Paolo. Ella me contaba que estaba muy enamorada, los dos lo estaban, porque parecían ‘tortolitos’. Creo que fue duro cuando se separaron, pero a veces la separación ayuda para después empezar”, sostuvo Magdyel Ugaz.



Asimismo, añadió que la parejita ha madurado, durante los dos años que han estado separados.



“Cuando una pareja se da una segunda oportunidad, es porque has mirado las prioridades y sabes en qué has fallado, porque ambos estaban bien enamorados”, concluyó.