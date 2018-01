Paolo Guerrero y Alondra García Miró: Así fue la romántica y complicada historia de amor que vivieron

Los rumores de un acercamiento entre la modelo Alondra García Miró y el futbolista Paolo Guerrero mantienen en vilo a los seguidores del delantero y la también actriz. A pesar de que aún no se confirma que retomaron la relacion, muchos recuerdan lo apasionado y complejo que fue este romance que empezó en 2015 con García Miró llorando en señal abierta.



"Vale la pena arriesgarse, estoy intentando manejar la situación de la manera más correcta. Soy un ser humano que se equivoca, que siente, que llora, que puede estar feliz. Me afecta que haya tanta gente en contra", decía Alondra García Miró cuando era chica reality de Combate. De este modo, la modelo pedía disculpas por terminar su relación abruptamente con el chico reality Mario Irrivarren y empezar una con Paolo Guerrero. El hecho sucedió el 22 de enero de 2015.



Alondra García Miró indicó en esa entrevista que no tenía que llorar por "algo tan lindo que estaba pasando". La modelo tenía 23 años cuando empezó el romance que la convertiría en una de las figuras más mediáticas de la farándula.



Alondra García Miró conoció a Paolo Guerrero el 22 de diciembre de 2014 en un evento profondos que organizó el futbolista, una chocolatada en San Juan de Miraflores. "Tímido él, estaba sólo, conversamos y quedamos en hacer algo", relató la modelo a Día D en enero de 2015.



Uno de los momentos claves de la relación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrerofue el viaje que hicieron juntos a Mancora. El futbolista siguió hasta las playas del norte a la modelo para poder celebrar su cumpleaños y el año nuevo junto a quien consideraba el amor de su vida.



El amor que sentía Alondra García Miró por Paolo Guerrero fue tan intenso que no dudó en irse de viaje con él a Brasil en 2015. Ese año el delantero jugaba por el equipo brasileño del Corinthians.



Los problemas entre ambos se hicieron públicos en julio de 2015. Las cámaras de los programas de Espectáculo grabaron un episodio violento protagonizo por Alondra García Miró y Paolo Guerrero en una discoteca. Incluso, las imágenes mostraron como el delantero jaloneaba el brazo de la modelo.



En agosto de 2015, los problemas de la pareja se incrementaron. Los rumores acerca de los celos que sentía Paolo Guerrero por Alondra García Miró se intensificaron. Fuentes cercanas a la modelo indicaron a la prensa de espectáculos que el delantero no dejaba trabajar a la modelo.



Pese a los problemas, la pareja continúo junta. Paolo Guerrero y Alondra García Miró estaban comprometidos y la boda parecía que se iba a realizar en 2018. Sin embargo, 2016 demostró ser un año que puso a prueba el romance de la modelo y el delantero.



En diciembre de 2016, Paolo Guerrero y Alondra García Miró decidieron separarse definitivamente. Pasaron sólo cuatro meses y en abril de 2017, la modelo empezó una relación con el actor Christian Meier.



Por su lado, Paolo Guerrerohizo lo mismo y empezó una relación con la nutricionista Thaísa Leal. Sin embargo, la relación de Alondra García Miró con la mamá del futbolista, Doña Peta, siguió siendo cordial.



A inicios de este año, la relación de Paolo Guerrero y Thaísa Leal habría terminado. Todo indicaría que el futbolista retomó el romance con Alondra García Miró. Como se recuerda, fueron muchos amigos del delantero quienes dijeron que nunca lo vieron tan feliz como en el tiempo que fue pareja de la modelo.