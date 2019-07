"Paolo Guerrero y Alondra García Miró tienen sus planes, es el lado sentimental", contó el Coyote Rivera

‘No hay rival chico’, comentó Julio ‘Coyote’ Rivera sobre la final de la Copa América, que disputarán este domingo Perú y Brasil, en el mítico ‘Maracaná’.



“El fútbol siempre ofrece revanchas y esta es la oportunidad para los muchachos, después del marcador adverso que se dio hace dos semanas. Yo confío en ellos, en su buen trabajo, lo han demostrado con Chile y Uruguay, y actualmente ya no hay rival chico”, dijo en la activación de ‘Montalvo For Men’.



¿Cuál es tu marcador para el domingo?

Ganamos 1 a 0. No importa quién haga el gol, todos lo vamos a gritar y celebrar. Los primeros 15 minutos son importantes para mantener el cero, después cualquier cosa puede suceder.



¿Le tienes fe a tu hermano Paolo?

Claro, nadie discute sus cualidades, le puede tocar a él o habilitar a sus compañeros. Paolo no es egoísta, siempre juega para el equipo.



¿Jugaste contra Brasil?

Sí, en una Copa América y empatamos. También en la fase de grupos y quedamos primeros.



¿Qué te pareció la celebración de Paolo tras ganarle a Chile?

Es la alegría del momento, están celebrando y amerita darse un bailecito. Eso demuestra el buen ambiente del equipo, todos se vacilan, disfrutan. Y bueno, también es bailarín.



¿Tú también celebrabas así?

Claro, muchas veces con la selección o en algún club hemos celebrado de esa manera. Es parte del fútbol. También escuchábamos ‘Contigo Perú’ y la piel se te eriza.



Algunos señalan que Paolo está en su mejor momento, luego de volver con Alondra...

Ellos tienen sus planes, es el lado sentimental, y como a cualquier persona, le cae bien. Es la ley de la vida, son jóvenes, solteros y ya depende de ellos.



¿Verás el partido con tu mamá y Alondra?

En familia, todos juntos.