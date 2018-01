¡No se quedó callado! Como nunca, Paolo Guerrero respondió a las cámaras de un programa de espectáculos para hablar sobre los rumores que lo vinculan nuevamente con Alondra García Miró. El futbolista decidió mandar un mensaje fuerte y claro.

Como se recuerda, Alondra García y Paolo Guerrero estuvieron juntitos el fin de semana en una discoteca del boulevard de Asia que abandonaron cerca de las cinco de la madrugada. Desde que se conoció su reencuentro los rumores de romance no se hicieron esperar.

Se sabe que Alondra García Miró y Paolo Guerrero llegaron a ‘Café del mar’ en compañía del ‘Chino’ Take y, para evitar las miradas curiosas, se ubicaron en un box privado del centro nocturno. El arribo de la recordada ‘parejita’ se produjo a las dos de la madrugada y departieron por tres horas.

Frente a estos rumores, Paolo Guerrero no demoró en reaccionar y habló con las cámaras de 'En Boca de Todos'. En una entrevista corta, el futbolista aseguró que mantiene una relación amical con Alondra García Miró pero también decidió lanzar una advertencia a los medios de comunicación.

"No sé de dónde están sacando eso (que se reunieron el fin de semana en 'Café del Mar'). Están hablando sin pruebas, así que tengan cuidado con esas informaciones", expresó a modo de advertencia Paolo Guerrero, sobre su encuentro con Alondra García Miró.

"Sí (sé que lo han publicado) pero tengan cuidado. De que hay una amistad, hay una amistad pero no especulen cosas que no son. No tengo comunicación (con Alondra García Miró)", aseguró Paolo Guerrero, marcando distancia de los rumores.

De esta manera, Paolo Guerrero desmintió todos los rumores de reconciliación con Alondra García Miró y hasta parece haber desmentido que los dos se hayan encontrado en un local de Asia. Al parecer, los fans de la pareja no tienen esperanzas de remember.

