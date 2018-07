Puede que la relación entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero haya terminado, pero la ojiverde sigue siendo la favorita de la familia del futbolista. Esta y otras revelaciones hizo Ingrid Gonzáles , prima del Depredador vía Instagram .

A través de la nueva herramienta de la mencionada red social, la prima de Paolo Guerrero se animó a responder las preguntas de sus seguidores. Ingrid Gonzáles reveló que Alondra García Miró es una de sus mejores amigas y que siempre le dice 'primis'.

"Alo es una de mis mejores amigas, mi confidente, mi primi, mi partner in crime, es parte de mi familia", escribió Ingrid Gonzáles en Instagram sobre Alondra García Miró.

Pero eso no fue todo. La prima de Paolo Guerrero también se refirió a por qué la ojiverde sigue frecuentando a la familia del futbolista, pese a que él ya mantiene una relación con Thaísa Leal , lo cual podría resultar incómodo para la garota. ¿Es que acaso Alondra García Miró aún no supera al Depredador?

"Me gusta esta pregunta. Empezando y aclarando que Alondra ya está en otra etapa de su vida y una cosa no tiene nada que ver con la otra. La relación de ellos habrá podido terminar, pero no hay ningún motivo por el cual mi familia tiene que romper la relación con Alo porque ella es una chica A1 y la queremos mucho. Espero que ahora lo tengan más claro", escribió en Instagram Ingrid Gonzáles.

Sin embargo, hubo otra pregunta sobre la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Uno de los usuarios en Instagram estaba intrigado por saber por qué la expareja no se dio una nueva oportunidad en el amor tras terminar su romance.

"¿Por qué los primis no regresaron?", se lee en el Instagram . Como respuesta, Ingrid Gonzáles prefirió evitarse problemas y solo utilizó el emoticon de la mujer con los brazos levantados como diciendo: '¿Quién sabe?'

Además, Ingrid Gonzáles aclaró que ella no tiene contacto con Thaísa Leal y que solo la ha tratado en dos ocasiones, por lo que no la conoce mucho. La prima de Paolo Guerrero indicó que el futbolista no se incomoda de que tenga una amistad con Alondra García Miró , y que jamás le ha pedido que se aleje.

