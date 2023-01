¡INNEGABLE! Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, no pudo esconder más su ‘pancita de embarazo’, luego de ser abordada en la calle por un equipo de Amor y Fuego. La brasileña confirmó su relación con el ‘Depredador’ en agosto del 2022.

El programa de Peluchín y Gigi viajó hasta Río de Janeiro, en Brasil, para lograr unas declaraciones de la bailarina y Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte fue aborda en las calles de Barra da Tijuca y lo que más llamó la atención fue su evidente pancita, que confirmaría que lleva unos 4 o 5 meses de embarazo.

¿Qué dijo Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero?

Pese a que dijo que hablaba español, Ana Paula Consorte recibió de buena manera al equipo de AyF mientras iba al mercado. Según dijo, que ella cocina para Paolo Guerrero. “Estoy un poco apurada, disculpa por tu trabajo, pero tengo que irse rápido ¿esta bien?”, dijo.

No obstante, la pregunta sobre su embarazo no se hizo esperar; no obstante, se limitó a sonreír y disculparse. “(¿Cuántos meses tienes?) No puedo hablar de eso, discúlpame”, expresó.

