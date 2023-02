Ana Paula Consorte aprovechó el Día del amor y la amistad para publicar una fotografía de su avanzado embarazo, fruto de su relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, expareja de Alondra García Miró.

“Feliz día de San Valentín mi amor” , escribió la bailarina como descripción de su fotografía, donde la pareja se lució muy unida.

Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero, presume su pancita de embarazada. (Foto: @anapaulaconsorte_).

El ‘Depredador’ no fue ajeno a la dedicatoria de su novia y le respondió en la sección comentarios con un conciso mensaje: “Yujuuuuuuu”.

PAOLO GUERRERO MÁS ENAMORADO QUE NUNCA

Paolo Guerrero no suele exhibir su vida privada en redes sociales, pero este 14 de febrero de 2023 hizo una excepción y compartió una instantánea junto a su novia brasileña.

“Feliz San Valentín Mor”, fue el mensaje que publicó el deportista para la madre de su esperado bebé.

Paolo Guerrero compartió romántico mensaje a su novia. (Foto: Instagram)

Los usuarios no desaprovecharon el momento y resaltaron que Paolo no tenía esos detalles con su ex Alondra García Miró, la engreída de Doña Peta.

“Decidí ya no seguirte... decepción total como persona”, “El ejemplo de lo que ninguna mujer sensata quiere en su vida”, “Si así hubieras presumido a Alondra, hombres, siempre dejan a las mejores...” , fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

