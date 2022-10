Ana Paula Consorte se tatuó el nombre de Paolo Guerrero en su cuello, según imágenes que público en su cuenta personal. Los conductores de ‘Amor y Fuego’ se rieron de lo que hizo, ya que solo llevan menos de un año como novios.

“Las locuras, por algo se llama locuras de amor que algunas personas hacen como tatuarse el nombre de alguien. Para mí, no me gustan las locuras de amor , me gustan las sensateces del amor y que me lo demuestren de otra forma”, dijo Peluchín.

Asimismo, Gigi Mitre criticó duramente el tatuaje que hizo la brasileña, ya que quiere demostrar algo más que amor. “Qué inmadurez (...) De verdad que esta mujer, ahora con esto, demuestra que está desesperada por dar el mensaje, que ella es la novia, que ella es la oficial, ya fue Alondra ”, señaló.

Peluchín y Gigi Mitre comentaron sobre el tatuaje de Ana Paula con el nombre de Paolo.

La conductora bromeó sobre las razones que tuvo la bailarina para tener el nombre de su novio en el cuello. “¿Sabes por qué se ha tatuado ‘Paolo’? Le pones ‘Ana’, le borras un poquito la ‘u’ y tenemos ‘Ana Paula’”, contó.

¿Qué comentaron sobre la serie de Paolo Guerrero?

De igual forma, opinaron sobre la nueva serie del futbolista que está en Netflix, sobre todo, del supuesto romance que tuvo Paolo con su amiga del colegio, mientras que estaba en una relación con Thaisa Leal. “Una ficción que lo deja mal” , señalaron.

“Farfán no hizo eso en la suya, desapareció todo el mundo y era como un homenaje a él” , se burlaron.

