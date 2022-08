El programa ‘Amor y Fuego’ reveló que la nueva amiga de Paolo Guerrero es Ana Paula, bailarina brasileña que se estuvo en la misma casa en la que ahora reside el ‘Depredador´, la foto en esa residencia fue publicada el 23 de julio, hace una semana.

“Las ventanas que se ven cuando Paolo sube una selfie con su barbero serían las mismas”, dice la voz en off.

Según se detalló, a Ana Paula encantarían los flashes y los certámenes de belleza, en el 2021 postuló al Miss Novo Hamburgo y ganó.

Ana Paula tuvo una hija con jugador de futbol

En el 2013, tras una larga relación con un jugador de fútbol de Botafogo, la bailarinatuvo una hija, pero no fue firmada, ya que el jugador era casado. “Dijo que Ana Paula quedó en bolero a propósito”, advierte.

Ana Paula, la modelo brasileña que sería la nueva amiga de Paolo Guerrero: Chau, Alondra García

Sin embargo, la joven salió a los medios para exigirle al padre de su hija que la firme y le pase la pensión de alimentos.

“Estoy indignada porque no paga la pensión alimenticia y hace como que la niña no existe, incluso viví un tiempo con él en Rio y me pregunto cómo le puede pasar eso a su propia hija”, expresó Ana Paula a O Día.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa denuncia a la mamá del ‘Gato’ Cuba: Actriz la acusa de violencia psicológica contra su hija

Esposa de ‘Coyote’ Rivera confirma que estaban separados tras ampay: “Julio no es persona mala”

‘Coyote’ Rivera tras besar a otra mujer que no es su esposa: “No he hecho nada de malo” | VIDEO