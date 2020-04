La modelo Rocío Miranda aconsejó a Alondra García Miró, tras enterarse de que respaldó a Paolo Guerrero cuando dijo que no tendría una relación con ella si realiza escenas de besos en la ficción.

“Me pareció machista el comentario que hizo Paolo (Guerrero), porque debe comprender el trabajo que ahora está realizando Alondra. ¿Las actrices qué hacen? Se besan, hacen escenas de mala, buena, tramposa, ingenua; así es su trabajo”, afirmó la modelo.

Ella ha dicho que su prioridad siempre será ella…

No estamos en los pies de nadie para juzgarlos, pero si ella toma esa decisión, vamos a ver qué pasa más adelante.

¿Qué le aconsejarías?

Todos deberíamos seguir nuestros sueños, y si su sueño es dedicarse a la actuación, creo que su pareja debería apoyarla, así como ella lo apoya en su trabajo. Quizá deberían conversar y llegar a un término medio. Si mi pareja no me permite modelar ni posar en bikini, no estaría con él, porque esa es mi chamba. (D. Bautista)