MUY ENAMORADOS. A través de sus stories de Instagram, Paolo Guerrero compartió un video en el que se deja ver muy cariñoso al lado de su actual pareja, la bailarina Ana Paula Consorte.

En el clip, de solo unos cuantos segundos, Paolo abraza por la cintura a Ana Paula, quien lleva puesto un top rosado que deja al descubierto su abultado vientre. Como era de esperarse, las imágenes han provocado que se refuerce los rumores acerca de un posible embarazo de la influencer.

Paolo Guerrero comparte imagen con Ana Paula Consorte

“Amor @guerrero9″, escribió Ana Paula Consorte en Instagram en el video que reposteó Paolo Guerrero. Además, compartió otro clip en donde ambos salen posando junto a un amigo, y sobre la imagen escribieron: “Gracias por la recepción Nego. Siempre es bueno estar contigo, ¡nos encanta!”.

En las imágenes también se observa que la hija de Ana Paula Consorte los acompañó durante esta salida. “Mi vida”, señaló la bailarina junto a un video en el que mostró a la niña.

¿Qué hace Alondra García Miró en medio de rumores de embarazo de Ana Paula, pareja de Paolo Guerrero?

En medio de las especulaciones de un presunto embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró decidió alejarse de Perú para recibir el Año Nuevo en la isla Sri Lanka.

A través de sus redes sociales, la modelo peruana compartió imágenes y videos de su visita por el país asiático. “Buenos días desde Sri Lanka, bueno finalmente me puedo conectar, el internet está terrible, y eso que ya tengo un chip y todo, pero no me ha estado funcionando muy bien, por momentos se me va la señal”, se le escucha decir en unos videos que fueron compartidos en sus stories de Instagram. “La verdad que esto está precioso, así que no tengo cómo no compartirlo con ustedes”, añadió.

Asimismo, la bella modelo compartió imágenes de los templos que está visitando. Incluso, mostró algunos platos de la comida típica que viene disfrutando en dicho lugar.

