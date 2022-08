‘Coyote’ Rivera brindó una entrevista exclusiva con el programa Teledeportes luego de protagonizar un escandaloso ampay por los ‘chacales’ de Magaly Medina. El expelotero pidió perdón a su familia, cantó y lloró, pero también se refirió a la relación de Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Sin embargo, el periodista le reclamó .

“Me he llevado muy bien con Alondra, es una chica muy buena, inteligente, es de la familia, talentosa y aparte que es hermosa. Cualquier hombre quisiera estar con ella, pero... ”, dijo el hijo de Doña Peta.

Sin embargo, al escucharlo, el reportero de ‘Teledeportes’ no dudó en pedir que cuestione a Paolo por supuestamente tomar la decisión de “dejar” a la ‘ojiverde’. “ Jálale las orejas a Paolo pues, compadre. ¿Por qué la ha dejado? Puedes responder o no, ¿Paolo sigue con Alondra?”, contestó.

Pese a que es evidente una separación en la pareja, el ‘Coyote’ Rivera prefirió no entrar en detalles. “ Bueno, ya es su tema de ellos, yo no me meto en eso. Pregúntaselo a él o a Alondra, no soy el indicado, a los dos los quiero ”, acotó.

TROME | ‘Coyote’ Rivera dice que cualquier chico ‘moriría’ por Alondra

‘Coyote’ Rivera niega tener hijo con venezolana

Julio ‘Coyote’ Rivera rompió su silencio y afirmó que no tuvo una relación con Wilmari Jiménez, la joven venezolana de 23 años que mostró fotos y chats con el exjugador. El hermano de Paolo Guerrero también rechazó ser el padre del hijo de la joven.

“(Se dejó entrever que tenías un hijo ¿Es tuyo?) No, esta chica lo ha dejado entrever, es una chica que conocí hace 4 años, dos veces conversé con ella y después ya desapareció, vino la pandemia. (¿Tuviste una relación con ella?) No, no es cierto, eso sí lo puedo decir”, expresó a Teledeportes.

Según el ‘Coyote’ Rivera, solo conversó “dos veces” con la extranjera antes de la pandemia y que luego ella lo buscó para preguntar por su estado de salud. “Nos hemos vuelto a reencontrar porque ella quería saludarme, hablarme por un tema de mi cáncer y ella me ha estado siguiendo seguro y no me he vuelto a reencontrar”, indicó.