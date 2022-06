El ‘Coyote’, Julio Rivera, dijo que Alondra García Miró siempre será de la familia, pero evitó confirmar si la modelo y su hermano Paolo Guerrero habían puesto fin a su relación.

” Quiero mucho a Alondra, pero las cosas personales que tenga con Paolo son de ellos, no puedo pronunciarme sobre eso (rumores de separación), son ellos los que tienen que hablar. Alondra es de la familia y siempre lo será ”, dijo el exfutbolista durante la inauguración de Montalvo en Chorrillos.

En el evento también estuvieron las mamás de los futbolistas Yoshimar Yotún y Miguel Araujo.

PAOLO GUERRERO HABLÓ CON ‘PELUCHÍN’

Paolo Guerrero habló con Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, sobre Alondra García-Miró y su ‘ampay’ con Jamila Dahabreh. El popular ‘Peluchín’ contó los detalles de la conversación que sostuvo con el ‘Depredador’, aunque evitó mostrar las capturas del chat.

El presentador aprovechó para consultarle sobre su relación con Alondra García-Miró, esto luego que se encendieran los rumores sobre una presunta ruptura.

A lo que Paolo Guerrero respondió: “Quien la pasa mal con esto es mi familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión. Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra . Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”.