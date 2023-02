EL ÚLTIMO ROMÁNTICO. Paolo Guerrero ha gritado su amor a los cuatro vientos por Ana Paula Consorte, quien se encuentra en la dulce espera. El ‘Depredador’ ha dejado su lado serio y ha compartido un tierno mensaje a su amada por el Día del Amor, algo que no había pasado antes con su expareja Alondra García Miró.

El futbolista peruano publicó por primera vez una fotografía junto a Ana Paula en su feed de Instagram y escribió “Feliz valentines Mor” al lado de un corazón rojo. Los usuarios no desaprovecharon el momento y resaltaron que con la ‘ojiverde’ no tenía dedicatorias de amor.

“Decidí ya no seguirte... decepción total como persona”, “El ejemplo de lo que ninguna mujer sensata quiere en su vida”, “Si así hubieras presumido a Alondra, hombres, siempre dejan a las mejores...” , fueron algunos de los comentarios.

Paolo Guerrero dedica romántico mensaje a Ana Paula

DOÑA PETA ELOGIA A ALONDRA GARCÍA

LA TIENE EN UN ALTAR. Doña Peta ha descartado que existe un distanciamiento con la modelo peruana Alondra García Miró. En una entrevista con ‘América Hoy’, la madre de Paolo Guerrero tuvo palabras de agradecimiento y elogio para la ‘ojiverde’, quien mantuvo una larga relación con el ‘Depredador’.

“ Nos llamamos, a veces ella me llama, ella me quiere mucho, bastante, bastante . Yo también, ella se ganó mi cariño, yo la quiero bastante”, dijo Doña Peta confesando que aún sigue en comunicación con su exnuera.

“ Tú rompes con el hombre, pero no con la familia porque no te ha hecho nada. Sí, ella no me ha hecho nada . Son problemas de ellos dos que yo no hablo, mi cariño sigue para Alondra, así ella tenga su pareja, una buena chica.”, agregó.