Doña Peta revela que Alondra García Miró era su nuera engreída, pero... | VIDEO

Doña Peta se destapa. La mamá de Paolo Guerrero fue entrevistada por Tula Rodríguez para una secuencia de En Boca de Todos. La mamá del Depredador se sometió al reto de 'Verdad' o 'Mentira' y una de las interrogantes involucró a su exnuera, Alondra García Miró.

Tula Rodríguez le consultó a Doña Peta si era verdad o mentira los rumores sobre si sus nueras deben conquistarla por sus dotes en la cocina. La mamá del capitán de la selección peruana respondió rápidamente de manera afirmativa.

"¿Es verdad o mentira que el requisito para aceptar a las nueras es que sepan cocinar?", fue la consulta de Tula Rodríguez. "A mis nueras les he enseñado a cocinar. Un saludo para mis nueras, para mis nueritas", dijo entre risas Doña Peta.

Sin embargo, no todo quedó ahí. Tula Rodríguez puso en aprietos a la mamá de Paolo Guerrero al consultarle si entre sus nueras tenía alguna engreída. Aunque al principio Doña Peta dijo no tener una preferencia por alguna, confesó algo sobre una exnuera.

Doña Peta: No, no tengo ninguna engreída. A todas las quiero, las ayudo, les doy consejos



Tula Rodríguez: ¿Has tenido alguna que no te haya querido escuchar?



Doña Peta: (Lo piensa y sonríe) Bueno no quiero...(se tapa el rostro y aguanta la risa) Y eso que era mi nuera engreída.



Tula Rodríguez: ¡Aaaah! O sea que la nuera engreída era la rebelde sin causa ¿Y dónde está esa nuera?

Doña Peta: ¿Dónde estará?

Doña Peta sobre Alondra García Miró

Pero no todo quedó ahí. Luego de un par de preguntas más, Doña Peta se refirió directamente a Alondra García Miró. La mamá de Paolo Guerrero negó que se vea continuamente con la ojiverde, pero sí mantienen una comunicación.

"Sé que ella me agarró cariño y me quiere mucho como yo también la quiero a ella. Imagínate, se acordó de mi cumpleaños, me fue a ver. Me alegré porque se acordó. Hemos hablado por teléfono y le he dicho para salir, pero ella me dice: ya, ya, ya. Un saludo para ella, cariños y que todo le vaya bien en la vida", declaró Doña Peta.