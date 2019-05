Doña Peta sobre el supuesto matrimonio de Paolo y Alondra: "Uno no se puede meter en el corazón de los hijos"

El corazoncito de Doña Peta es de Alondra García Miró. Así lo confirmó el último viernes en 'En boca de todos', donde homenajearon a la mamá de Paolo Guerrero por el Día de la Madre.



Doña Peta aseguró que quiere a su nuera Alondra García Miró como una hija. "Siempre me ha mostrado su cariño, siempre. Es una chica muy cariñosa, muy campechana. A Esas personas se les admira y se les quiere", dijo la mamá de Paolo Guerrero.

Asimismo, Doña Peta habló sobre los comentados rumores de matrimonio entre su hijo y Alondra García Miró. "Ya depende de ellos pues ¿no? Uno no se puede meter en el corazón de los hijos. Yo puedo querer muchas cosas pero si no se da, no se da", dijo al mismo tiempo que aseguró que la novia de Paolo Guerrero está 'aprobada'.

Por otro lado, Doña Peta indicó que no tiene ánimos para celebrar el Día de la Madre ya que hace unos meses falleció su nieto, el hijo del Coyote Rivera, en un asalto. "Ahora no podemos hacer fiesta, yo estoy de duelo", aseguró.

"Me cuesta. Este año me lo paso sin él. Siempre él era el que iba, el que estaba conmigo. Va costarme bastante", dijo la mamá de Paolo Guerrero.