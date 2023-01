El programa “Amor y Fuego” lanzó un avance de su edición de este lunes 23 de enero y el futbolista Paolo Guerrero es protagonista de comprometedoras imágenes.

LEE TAMBIÉN: Magaly vuelve y revelará secreto de personaje querido por todos

“Policía interviene a Paolo. ¿Y luego le piden foto?” , se señaló en el adelanto del programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

En las imágenes se puede ver que ‘El Depredador’ estaba manejando su moderno auto por las calles de Lima y un policía lo detuvo para realizar una inspección.

El hijo de ‘Doña Peta’ se bajó de su carro y se tomó una fotografía con el oficial que lo intervino.

Las imágenes completas podrán verse el día lunes 23 de enero en el programa en vivo de “Amor y Fuego”.

PAOLO GUERRERO PIDE QUE NO LO LLAMEN TÓXICO

Paolo Guerrero se cruzó con las cámaras de “Amor y Fuego” en su llegada a Perú y le pidió al conductor Rodrigo González que no lo califiquen de tóxico.

“Me dijeron tóxico... Rodrigo (González) ya le dije que no me falte el respeto”, dijo el deportista mirando a las cámaras.

“Me dice siempre tóxico y eso no me parece justo porque yo me comporté muy bien con Rodrigo y con las personas que yo hablé y no me parece justo que me digan tóxico ” , añadió de manera tajante.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Gisela Valcárcel sobre robo a Ethel