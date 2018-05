Paolo Guerrero: Federico Salazar contó qué conversó con el 'Depredador' en reunión con periodistas

Federico Salazar cree totalmente en la inocencia de Paolo Guerrero , a quien vio muy golpeado por la suspensión de 14 meses que le impuso el TAS , descartando su participación en el Mundial de Rusia.



“La verdad, es una desgracia lo que ha pasado porque no hay una responsabilidad con dolo, no hubo la mala intención de nadie y se ha ocasionado por una serie de accidentes una situación que nadie deseaba”, comentó.



¿Cómo viste a Paolo anímicamente?

Bueno, está muy golpeado... le pregunté ‘¿qué vas a hacer ahora?’, y me dijo ‘seguir luchando’. Ese chico lo que sabe hacer es luchar.



¿Crees en su inocencia?

Sí, creo en su inocencia. Pero también creo que se han suscitado eventos dentro de un proceso que no han permitido que él se defienda completamente... ya ellos (sus abogados) verán si presentan una medida cautelar, supongo que lo harán, porque hay fundamentos. Lo que sí me queda claro es que hubo un componente accidental en todo esto.



Hay un sector de la prensa que piensa que Paolo Guerrero los ha utilizado (a los periodistas que se reunieron con él) para ‘limpiar su imagen’.



De ninguna manera. No fuimos con la idea de absolver preguntas. Si a ti te llama el representante de Paolo y te dice: ‘Oye, quieres estar en una reunión donde Paolo va a responder todas las preguntas’, como periodista vas... además, cada uno tendrá su posición, ¿acaso es un sindicato de defensores de Paolo? No. Muchos han preguntado punzantemente y se absolvieron sus inquietudes. No creo que haya una utilización de la imagen de nadie.





SOL CARREÑO: AMO A FEDERICO



Por otro lado, los periodistas Sol Carreño, Pablo Cateriano, Michael Patzl, Mávila Huertas y Martín Calderón llegaron a ‘Primera edición’ para festejar los 25 años del noticiero.



Precisamente, Sol confesó que extraña las mañanas.



“A Federico lo amo con pasión y locura como compañero de trabajo. Lo que sí confieso es que extraño el horario de la mañana, me gusta porque soy una persona diurna. Si pudiera dormir a las 8 de la noche todos los días sería la mujer más feliz del planeta Tierra”, dijo entre risas.

