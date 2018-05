Gisela Valcárcel siente que es injusta la sanción que recibió Paolo Guerrero, pero sabe que el capitán estará en el ‘corazón’ de la selección que después de 36 años vuelve a un Mundial. Además, la rubia ignoró los comentarios de ‘Peluchín’, quien deslizó que ridiculizaba a sus artistas cada sábado para llenarse los bolsillos de dinero.



Gisela, ¿cuál es tu opinión sobre el caso Paolo Guerrero? ¿Lo invitarán este sábado al programa?

Mira, como la gran mayoría, me parece injusto el fallo, además quisiera escuchar a la gente o algún representante del Swissôtel... En todo caso, Paolo estará con nosotros en este Mundial con su corazón y en el corazón de la selección.



Cambiando de tema, ‘Peluchín’ dejó entrever que no te respeta porque lo único que haces todos los sábados es exponer al ridículo a tus concursantes para llenarte los bolsillos de dinero...

¡Ah! Mira... No tengo nada que decir, cada quien es libre de opinar. A mí me toca entretener cada sábado y lo disfruto mucho.



¿Este sábado la gala será de canto, baile o interpretación?

Será una noche de revista, donde las vedettes cantan, bailan y actúan, como cuando en París la noche se vestía de diversión.



La polémica desatada por Luis Baca, por criticar al jurado, y que le valió que Rebeca Escribens dijera que lo veía desubicado, ¿te genera preocupación o un poco de desencanto?

Me parece que Luis Baca habla claro, de hecho deseo que siempre lo haga con respeto, pero en el escenario es donde se demuestra si tiene o no razón.



¿Vas a bailar este sábado? Vi que ensayabas con el director de la academia.

Estoy tomando clases, pero no creo que baile este sábado, aunque nunca se sabe.

