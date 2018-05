Fin de la novela. Gonzalo Núñez reveló por fin qué hablar de Paolo Guerrero y la sanción de un año que recibió de la FIFA –que luego fue cambiada a seis meses– fue lo que motivó su salida de América Televisión, canal en el que trabajó por 20 años.



En su programa emitido por radio Exitosa, el periodista deportivo dijo que la polémica que protagonizó con Federico Salazar y Verónica Linares en vivo por el caso de Paolo Guerrero fue el detonante para que no le renovaran contrato.

“Me levantaron del aire, no me dejaron hacer el bloque de las 8 de la mañana. Lo llamaron de urgencia a Erick Osores, a mi no me dejaron”, contó Gonzalo Núñez, recalcando que la persona encargada del área de prensa le dijo que estaba “hablando estupideces”.



“Me dijeron que estaba hablando estupideces, que estás drogado, que estás borracho. Ya te puedes imaginar que por hablar contra ( Paolo Guerrero). Por decir mi verdad. Quizá no debí hacerlo pero me he dado cuenta que yo no podía tirar más leña en este tema”, añadió.

Gonzalo Nuñez confirma que lo echaron de América Televisión por caso Paolo Guerrero

“Me dolió en el alma. Le fui a pedir explicaciones, conversamos y finalmente creo que me pasó factura, porque no termino renovando mi contrato. No sé por qué razón”, precisó Gonzalo Núñez, al tiempo que dijo que por esta razón decidió aceptar la oferta de Exitosa.



“A mí no me gusta el figuretismo de verdad, pero me sigue pareciendo una injusticia”, indicó Gonzalo Núñez, que dijo que repasó la discusión que tuvo en vivo con Federico Salazar y Verónica Linares sobre el tema de Paolo Guerrero.

“Volví a poner la discusión. Sí, estaba absolutamente enfurecido. ¿Le falté el respeto a Verónica (Linares)? No creo porque al día siguiente, tuvimos la misma relación extraordinaria que hemos tenido siempre y con Federico (Salazar) también”, recalcó.



“Había una sensación obligatoria de no tocar a Paolo Guerrero ni con un pétalo y eso yo no lo consideraba justo porque la justicia tiene que ser igual para todos”, finalizó Gonzalo Núñez su confesión sobre lo que motivó que abandonara América Televisión.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.