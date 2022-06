¡SE PRONUNCIÓ! Paolo Guerrero habló con Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, sonre Alondra García-Miró y su ‘ampay’ con Jamila Dahabreh. El popular ‘Peluchín’ contó los detalles de la conversación que sostuvo con el ‘Depredador’, aunque evitó mostrar las capturas del chat.

El presentador aprovechó para consultarle sobre su relación con Alondra García-Miró, esto luego que se encendieran los rumores sobre una presunta ruptura.

A lo que Paolo Guerrero respondió: “Quien la pasa mal con esto es mi familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión. Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”.

Tras la respuesta de Paolo Guerrero, ‘Peluchín’ y Gigi coincidieron que no todo estaría bien en la relación del futbolista y la modelo. “A mí eso ya me dijo....”, señaló el conductor.

Paolo Guerrero rompe su silencio en chat con Peluchín: Habla de Alondra y ‘ampay’ con Jamila Dahabreh (Video: Willax)

Paolo Guerrero sobre Jamila Dahabreh: “No tienen absolutamente nada”

Por otro lado, sobre el ‘ampay’ de Jamila Dahabreh llegando al mismo restaurante donde estaban Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, este último negó cualquier vínculo con la modelo.

“Por causalidad hemos coincido en algún restaurante, pero nada más”, indicó Rodrigo González sobre la respuesta de Guerrero.

